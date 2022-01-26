В Джалал-Абаде задержали мужчину, который перебросил наркотики заключенным

В Кыргызстане задержан подозреваемый в незаконном сбыте наркотический средств, который пытался 10 января перебросить наркотики на территорию учреждения № 10 СИН. Его задержали сотрудники учреждения совместно с сотрудниками СБНОН МВД по Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что 10 января 2022 года в городе Джалал-Абад, примерно в 05:30, во дворе исправительного учреждения неизвестным лицом, были переброшены 17 брикетов, обмотанные скотчем со специфическим запахом наркотического средства.

12 января 2021 года возбуждено уголовное дело по статье 282 ч.3 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) Уголовного кодекса.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в данном преступлении. Им оказался уроженец Ошской области М.Б., 1975 года рождения.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, переброшенное вещество является "Марихуана", чистый вес составил 9 кг. 430 гр.

Задержан водворен в СИЗО Оша. Расследование продолжается.