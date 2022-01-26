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Саудовская Аравия нанесла около 50 авиаударов по Йемену за сутки

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- Алина Мамаева
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Самолеты Саудовской Аравии нанесли около 50 авиаударов по территории Йемена за последние сутки. Об этом сообщает иранский телеканал PressTV.

Отмечается, что удары были нанесены по объектам в йеменских провинциях Таиз, Сана, Мариб, Шабва и Эль-Джауф. О жертвах в результате военных действий не сообщается.

В последние недели ВВС коалиции активизировали атаки по военным объектам хуситов в Йемене, в частности в контролируемой мятежниками Сане. Наиболее интенсивные бомбардировки начались после того, как сторонники "Ансар Аллах" 3 января захватили недалеко от йеменского портового города Ходейда шедшее под флагом ОАЭ грузовое судно, а 17 января осуществили атаку с применением беспилотников и баллистических ракет на Абу-Даби, в результате которой погибли четыре человека и не менее пяти получили ранения.


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URL: https://www.vb.kg/413043
Теги:
мировые новости
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