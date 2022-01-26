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В Араване открылся новый центр обслуживания населения

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- Назгуль Абдыразакова
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25 января Араванском районе Ошской области открылся центр обслуживания населения. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента КР в Ошской области Зиядин Жамалдинов, министр цифрового развития Талантбек Иманов, руководство государственного предприятия "Инфаком" и местные жители. Об этом сообщает пресс-служба представительства.

"Общая площадь ЦОН составляет 265 квадратных метров, он оснащен новой мебелью и современным оборудованием. Учреждение оказывает услуги по регистрации, регистрации актов гражданского состояния, получению документов (касса, нотариус, адрес офиса, фото и т.д.).Население Араванского района составляет более 110 тысяч человек. Раньше паспортный стол и ЗАГС располагались в двух разных зданиях, что создавало трудности для жителей", - говорится в сообщении.

Открывшийся ЦОН рассчитан на прием 400-500 граждан в день.


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URL: https://www.vb.kg/413048
Теги:
Араванский район, Открытие, ЦОН
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