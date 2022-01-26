Китай окажет безвозмездную помощь Центральной Азии миллионами долларов

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал во время онлайн-саммита "Государства Центральной Азии - Китай", который был приурочен к 30-летию с момента установления дипломатических отношений, предоставить странам Центральной Азии безвозмездную экономическую помощь. На реализацию плана власти Китая выделят 500 миллионов долларов. Китайский лидер отметил, что выделяемые деньги предназначены "для осуществления социально значимых проектов". Участие в онлайн-саммите приняли лидеры Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

"Китай поддерживает страны Центральной Азии, чтобы они шли своим путем. Мы окажем всестороннюю поддержку в защите их собственного суверенитета, независимости, территориальной целостности, а также в возрождении их единства", - приводит слова Си Цзиньпина агентство Синьхуа.

Вместе с денежной помощью Си Цзиньпин также предоставит образовательные квоты пяти тысячам специалистов из центральноазиатских стран. Ожидается, что эта поддержка скажется на сокращении бедности и улучшении благосостояния жителей, а также на повышении квалификации в значимых областях - здравоохранении и информационных технологиях.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать со странами Центральной Азии в формировании более тесного сообщества единой судьбы Китай-Центральная Азия.

"Вне зависимости от переменчивой международной обстановки и уровня развития Китая, мы были и остаемся для государств Центральной Азии добрым соседом, надежным партнером, близким другом и родным братом, которому всегда можно доверять, и на которого всегда можно положиться", - отметил Си Цзиньпин.

Китай твердо поддерживает выбранный странами Центральной Азии в соответствии с национальными особенностями путь развития, их усилия по защите государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности, дело национального развития, единства и возрождения, а также растущую роль стран Центральной Азии на международной арене, отметил Си Цзиньпин.