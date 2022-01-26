Казахстанец пишет музыку для голливудских и российских трейлеров

Тигран Папазян из Петропавловска пишет музыку для голливудских и российских трейлеров популярных фильмов. Сообщает Tengrinews.kz.

Не так давно вышел трейлер нового сериала Данилы Козловского "Карамора", в котором Тигран создал ремейк трека певицы Regina Spektor - Apres Moi.

Парень начал учиться создавать музыку на компьютере еще в 11 лет. Музыкального образования у него нет, все изучал с помощью уроков в интернете. Музыкой для трейлеров заинтересовался после нескольких лет написания треков для рекламы. Первым его проектом стал трейлер для фильма с Константином Хабенским "Коллектор".

В его портфолио работы к трейлерам таких фильмов, как "Последний богатырь: Корень зла", "Девятаев" (фильм Тимура Бекмамбетова), "Вратарь галактики", "Огонь", "Собибор". В голливудских картинах музыка Тиграна звучала в трейлерах: "Соник", "Человек-Паук: Через Вселенные", "Ремпейдж", а также в популярных играх Far Cry 6, Battlefield V, Mass Effect: Andromeda.

"Молодым музыкантам я бы посоветовал найти и разобрать как можно больше способов монетизации своей музыки, а также проанализировать аудиторию, для которой эта музыка пишется", - отметил Тигран Папазян.