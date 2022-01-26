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Депутаты рассмотрели проект Иссык-Кульской кольцевой автомобильной дороги

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке, на заседании Жогорку Кенеша сегодня, 26 января, рассмотрен проект Закона "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Кувейтским фондом арабского экономического развития по проекту Иссык-Кульской кольцевой автомобильной дороги (участок Корумду – Балбай), подписанного 12 июля 2021 года", инициированный кабинетом министров. На заседании принял участие заместитель министра транспорта и коммункаций Таабалды Тиллаев. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

Законопроект во втором чтении представил председатель Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жанарбек Акаев. Как он отметил, проект входит в основные стратегические программы страны. Так, Кувейтским фондом предоставляется кредит в размере 28,9 миллионов долларов. Срок кредита составляет 25 лет, из них 5 лет - льготные. Процентная ставка составляет два процента. Достигнута договоренность о реконструкции участка 104-184 км автомобильной дороги Балыкчы-Каракол-Балыкчы.

В ходе обсуждения вопроса депутаты Дастанбек Джумабеков, Азизибек Турсунбаев обратили внимание на высокую процентную ставку данного проекта. По словам Джумабекова, процентные ставки по аналогичным проектам ранее составляли 1%, 1,5%. Он также задался вопросом стоимости строительства одного километра автомобильной дороги. Замминистра Тиллаев отметил, что согласно проекту стоимость будет составлять 1 миллион 200 тысяч сомов, возможно после проведения тендера цена снизится до 800 миллионов сомов.

"Планируется строительство четырехполосной дороги второй категории, установление дорожных знаков, бетонных блоков для разделения транспортных потоков, велосипедной и пешеходной дорожки, проведение освещения", - сообщил заместитель министра.

Кроме этого, депутаты подняли вопрос привлечения отечественных компаний подрядчиков и субподрядчиков на строительство и реконструкцию дорог, проведения прозрачных и открытых тендеров. Особое внимание ряд депутатов уделили вопросу развития транспортной инфраструктуры в регионах, отдаленных селах страны. По итогам обсуждения законопроект направлен на голосование во втором чтении.


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URL: https://www.vb.kg/413053
Теги:
дороги, Иссык-Кульская область, Жогорку Кенеш, ремонт дорог
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