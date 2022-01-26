Биологи нашли биомаркеры повторного заражения коронавирусом

Биологи обнаружили, что повторное заражение коронавирусном нового типа (SARS-CoV-2) заметно меняет набор сигнальных молекул и антител, которые организм человека вырабатывает после коронавирусной инфекции. Это позволяет отличить носителей первичной и вторичной инфекций, говорится в публикации в научном журнале mBio.

"Следы повторного заражения коронавирусом можно выявлять, измеряя концентрацию определенных типов белков и антител в крови пациентов. Это можно использовать для отслеживания новых очагов распространения коронавируса в популяциях с большим количеством переболевших", – пишут исследователи.

Некоторые переболевшие COVID-19 могли заразиться коронавирусом нового типа и повторно. Это связано с постепенным угасанием иммунитета к SARS-CoV-2, а также с появлением новых разновидностей вируса, на которые уже существующие антитела могут не действовать.

Молекулярные биологи под руководством профессора Гарвардского университета Галит Альтер заинтересовались, можно ли отличить пациентов, которые переболели COVID-19 несколько раз, от тех, кто перенес коронавирусную инфекцию лишь однажды. Ответ на этот вопрос важен, чтобы оценить, с какой скоростью будет распространяться вирус по уже переболевшим или вакцинированным группам.

В ходе исследования ученые собрали образцы крови нескольких макак-резусов, перенесших коронавирусную инфекцию один или несколько раз, и извлекли все белковые молекулы и антитела. Биологи сравнили наборы этих веществ и попытались выделить соединения, чья концентрация заметным образом повышалась или понижалась после того, как обезьяна повторно заражалась COVID-19.

Эти наблюдения помогли исследователям выявить изменения в концентрации антител и различных сигнальных молекул, которые почти всегда происходят при повторном заражении SARS-CoV-2. В частности, ученые обнаружили, что доля белка FcgR2A-1 и антител из класса IgG1, способных соединяться с оболочкой коронавируса, выросла примерно в 7 и 30 раз. Аналогичным образом повысилась активность некоторых иммунных телец, отвечающих за уничтожение зараженных клеток.

Альтер и ее коллеги перепроверили эти закономерности при помощи образцов крови, которые были получены от нескольких сотен сотрудников компании SpaceX, которые перенесли коронавирусную инфекцию один или несколько раз. Анализ их белкового содержимого показал, что аналогичные перемены в концентрации антител и поведении иммунных клеток происходили и в организме человека.

Используя эти сведения, ученые подготовили систему машинного обучения, способную находить следы повторного заражения COVID-19 с 96% точностью. Как считают Альтер и ее коллеги, это позволяет применять ее для эпидемиологических наблюдений за распространением коронавируса в привитых и переболевших группах.