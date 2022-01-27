Муки осталось на 2 месяца. Услышат ли голос народа чиновники из кабмина?

Необходимо обнулить ставку НДС на импортную пшеницу еще на три года. Только в таком случае фермеры смогут обеспечить страну хлебом. С такой инициативой к правительству обратились крестьяне и руководители Ассоциации мукомольных предприятий республики. Но услышат ли голос народа чиновники из аппарата главы кабинета министров? Во всяком случае, ответной реакции пока не последовало.

Раньше крестьяне собирали до миллиона тонн этой стратегически важной культуры и обеспечивали страну хлебом на 70–80 процентов, а в прошлом году было собрано всего лишь 400 тысяч тонн (и то по официальным данным). В 2014 году в республике действовало 65 мукомольных предприятий, а в 2020–м - 6. Зато из–за границы стала поступать импортная мука. Причем в большинстве случаев контрабандная. Не трудно представить, как наживались на этих незаконных сделках большие чиновники. Однозначно, стратегически важную отрасль правители отдали на откуп мафиозным структурам.

В прошлом году власти были вынуждены дать задний ход. Из–за засухи во многих странах мира снизились урожаи пшеницы. В частности, наши основные поставщики зерна - Россия и Казахстан - сократили экспортные квоты для Кыргызстана. До чиновников дошло, что без принятия чрезвычайных мер дефицита хлеба не избежать. Поэтому они были вынуждены отменить налог на добавочную стоимость на импортную пшеницу сроком на 12 месяцев. Эта мера принесла должный эффект - цена на хлеб хоть и поднялась, но незначительно и даже как–то не особо заметно. В стране, что особенно важно, заработали 27 мукомольных предприятий. Появилась своя мука и корм для скота.

Президент Ассоциации мукомолов Кыргызстана Рустам Жунушов на встрече с журналистами высказал надежду: если правительство решится продлить налоговые каникулы еще на три года, то фермеры смогут обеспечить страну хлебом минимум на 60–70 процентов.

Присутствовавший на брифинге руководитель крестьянского хозяйства "Золотой колос" Сокулукского района Роман Русу убежден, что для возрождения хлебной отрасли требуется не только продление налоговых каникул, но и принятие нескольких стимулирующих фермеров решений.

- Мы, земледельцы, должны заранее знать, - заявил он, - твердую и выгодную для нас цену на пшеницу, необходимы высокоурожайные сорта этой культуры, минеральные удобрения, техника. Только в таком случае крестьяне способны обеспечить страну хлебом.

Повторимся: правительство пока никак не прокомментировало выступления специалистов отрасли. Ничего не слышно и о разработке государственной программы "Зерно". Правда, министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков несколько раз говорил о необходимости образования производственных кластеров, то есть союзов крестьян и переработчиков, но реальных шагов в этом направлении пока не сделано. А запасов муки в стране осталось на 1,5 - 2 месяца.