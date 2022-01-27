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Марине нужно видеть!

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- Надежда Хохлова
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- У нас не дом, а госпиталь! - пытается шутить муж Марины Антоновой. Она улыбается в ответ - пока чувства юмора хватало относиться к своей болезни, как к квесту. Но улыбка - ширма, за ней - страх проиграть в борьбе за жизнь. У Марины - рак, а еще она начала слепнуть. Срочно нужно собрать 45 тысяч сомов, чтобы остановить этот процесс. Ведь есть большая разница - между слепым и зрячим человеком с онкологией.

Марина жила здоровой, радостной жизнью. Ждала внуков от старшей дочки, растила позднего, долгожданного сына. Четыре года назад делала летом ремонт и ударилась грудью. Через неделю боль прошла, а шишка осталась. Женщина обратилась к онкологу, но он утешил - по результатам анализов воспалены только лимфоузлы.

- Врачи посоветовали удалить их. Предупредили, что если во время операции увидят, что есть злокачественный процесс, то удалят грудь. Я была согласна на все, лишь бы сохранить жизнь. В те дни думала только об одном - сыну только восемь, ему нужна мама! Дала себе установку - относиться к болезни, как к гриппу. Дашь слабину - рак быстро сожрет тебя, поняла это в первые недели болезни, когда лежала после операции, - говорит Марина и держится за эту мысль, как за спасательный круг - руками, ногами, зубами.

Гистология определила, что рак груди у нее очень агрессивный. Нужна химиотерапия, которая стоит дороже золота. За несколько крошечных ампул - двести тысяч сомов! Вводить их нужно ежемесячно.

- Когда озвучили цену лекарства, я была в шоке. Это - полугодовой бюджет нашей семьи! Подломала, ну вот и все! Но к жизни меня вернула директор фонда "Вместе против рака" Гульмира Абдыразакова - она чудом каким–то выбила у государства деньги на дорогущие препараты. Мы, женщины с раком груди, живы сейчас только благодаря этому лечению. Я получила уже 32 курса! - Марина говорит о Гульмире тепло и с улыбкой - как о близком человеке, к которому в любую минуту можно прислониться душой.

Без поддержки Гульмиры она бы точно сломалась уже через полгода после операции. Тогда она узнала, что борьбу нужно начинать сначала - непродолжительная ремиссия закончилась, метастазы стали образовываться в костях.

- Теперь мне всю жизнь нужно получать химиотерапию, чтобы сдерживать их рост. Я и с этим смирилась, научилась жить. Сын до сих пор не знает, насколько серьезно я болею. Удерживать внутреннее состояние здорового человека - очень важно. Это работает! В октябре прошлого года я прошла обследование, метастазы перестали расти, новых очагов не появилось. Я домой не шла - бежала от радости! Как раз шел первый снег, он укрыл нарядным покрывалом все вокруг. Я смотрела на него и думала, что жизнь дает подсказку - начинай все с чистого листа! Живи! И тут - бах - поскользнулась на "зебре" и упала, сломала руку и ребро! - жизнь продолжила проверять на прочность Марину. Ну и тут она не сдалась, утешала себя, что раз жизнь бьет, но не убивает, значит, у Бога на нее другие планы.

...А потом случилось страшное. У пожилой мамы стала ныть грудь. Марина за руку потащила ее в больницу - диагностировали рак груди четвертой стадии!

- И тут меня накрыло. Скажите, ну а где взять столько сил, чтобы пережить все это? Расстроилась страшно и стремительно начала слепнуть. Возможно, из–за постоянных "химий" помутнели оба хрусталика и развилась катаракта на обоих глазах. Врачи сказали - срочно нужно оперировать, иначе - слепота. Тут я уже перепугалась и муж тоже. Говорит, что страшно уже домой возвращаться, у нас тут госпиталь, в котором каждый день - новая болезнь. С нами живет сноха, ее недавно неудачно прооперировали, теперь еле ходит на костылях. Мама тоже встает с трудом. Я одна среди них - мобильная. А на обеспечение всего нашего лазарета пашет один муж! Но он - простой водитель, - вздыхает Марина.

Вчера женщине прооперировали первый глаз. Деньги на это заняли у друзей и знакомых. Через две недели нужно будет оперировать второй. Критически важно сделать это через столь короткий промежуток, иначе результата не будет. Сейчас нужно собрать 45 тысяч сомов - СРОЧНО!

- И это еще не все. Вчера сказали, что срочно нужно удалять грудь маме. А это со всеми возможными скидками - тридцать тысяч сомов. Иначе опухоль перейдет в стадию распада, и мама будет сильно мучиться. Рассказала вам все, как есть - без помощи людей нам сейчас никак не справиться. Даже страшно думать о том, что будет, если денег не найдем, - Марина внутренне съеживается и словно становится меньше. Плечи опускаются, улыбка гаснет. Ей срочно нужна "инъекция" надежды на исцеление. Сделать ее может каждый, для этого не нужны медицинские знания, хватит и доброго сердца.

Помочь Марине просто:

пополнить электронный кошелек "ЭЛСОМ": 0557–88–99–57;

сделать банковский перевод на карту "ЭЛСОМ": 9417018674809819;

связаться с мариной и передать помощь лично. Ее номер: 0557–88–99–57.


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URL: https://www.vb.kg/413058
Теги:
онкология, операция, Кыргызстан, Помощь
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