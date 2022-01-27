Бишкекчан детективная история с заборами сильно позабавила

В разгаре января столичная мэрия объявила войну металлическим заборам, возведенным вокруг уважающих свою неприкосновенность офисам, вузам и прочим ведомствам. Как утверждают в столичном муниципалитете, это только начало большой работы по гармонизации облика столицы.

Первым делом рабочие городского управления землепользования и строительства снесли ограду у главного корпуса Кыргызского технического университета имени Исхака Раззакова. А уже через день работники городского "Зеленхоза" начали высаживать на месте снесенного забора кустарники.

Еще через пару дней металлические изгороди были снесены с территорий Бишкекского государственного университета, Бишкекского автомобильного колледжа и главного корпуса Государственной налоговой инспекции. Как подчеркнули в беседе с корреспондентом "Вечернего Бишкека" сотрудники пресс–службы мэрии, работы по демонтажу металлических ограждений будут продолжены.

Горожан эта детективная история с заборами сильно позабавила. Кто–то из них утверждает, что решетки понадобились неким бизнесменам, решившим сдать их как лом в одну из соседних стран или раздать новым богачам на охрану их особняков. Но в Бишкекглавархитектуре утверждают, что металлические заборы демонтируются в целях реализации единой стратегической политики в области градостроительства, гармонизации эстетического облика столицы, улучшения экологической обстановки.

И к концу года будут снесены все ограждения. А вот интересно, что же будет с заборами вокруг ГКНБ, МВД, кучи посольств?

Мода на возведение металлических ограждений пошла после первой революции. Руководители госучреждений устанавливали их, опасаясь разгромов своих офисов. Кроме того, безбашенные водители умудрялись припарковывать свои иномарки чуть ли не у крыльца этих зданий. Поэтому вузам и ведомствам, которые лишились оград, придется внедрять какие–то превентивные меры против всяких нарушителей, в общем, решать экологические и эстетические проблемы за свой счет.