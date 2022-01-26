Погода
$ 84.80 - 84.94
€ 95.55 - 97.02

ГКНБ выявил новые факты поддельных дипломов у госслужащих

5061  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане ГКНБ ведет проверку по факту наличия поддельного диплома о высшем образовании у руководства Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД КР полковника милиции "С.Ы.К." и одного из аудиторов Счетной палаты КР "С.З.А.".

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, эта проверка проводится в рамках исполнения поручения президента республики, на наличие и использование поддельных дипломов об образовании у государственных и муниципальных служащих.

Сообщается, что указанными лицами в кадровые службы были предоставлены дипломы об окончании одного из высших учебных заведений Российской Федерации по специальности "юриспруденция" и Иссык-Кульского государственного университета им. К.Тыныстанова по специальности "бухгалтерский учет и аудит".

В настоящее время, по данным фактам материалы проверки рассматриваются ГКНБ для принятия соответствующего решения в рамках законодательства КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413060
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  