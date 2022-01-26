От чего зависит здоровье? Учёные уверены, что всё в наших руках

Вице-президент геронтологического общества Российской Академии Наук Алексей Москалев считает, что качество и продолжительность жизни на 70% определяет образ жизни и окружающая среда. А риск развития хронических возрастных заболеваний очень сильно увеличивают наши собственные вредные привычки. Отказавшись же от них, можно увеличить продолжительность жизни и повысить её качество.

Курение – это одна из основных причин преждевременного старения организма и развития целого ряда неинфекционных заболеваний. О вреде курения в мире известно давно, поэтому почти во всех странах действуют ограничения на рекламу, потребление и реализацию сигарет. Но, к сожалению, сами по себе эти меры перестали быть эффективными. Сейчас в мире курят около миллиарда человек, а от заболеваний, которые связывают с курением, ежегодно погибают более 8 миллионов жизней. При этом, ежегодное общее снижение курения сигарет в мире составляет менее одного процента, то есть такими темпами к полному прекращению курения можно будет прийти не раньше, чем через 100 лет.

В последние годы, благодаря научным достижениям и разработанным инновациям, на рынке появились бездымные альтернативы, которые считаются продуктами со сниженным риском, так как в них исключён процесс горения. А уже давно известно, что люди курят из-за никотина, а погибают от смол. Никотин не безвреден, и он вызывает привыкание, но не он является причиной онкологический заболеваний и других болезней, которые связывают с курением. Причина – это канцерогенные вещества, которые образуются в процессе горения и попадают в организм курильщиков вместе с дымом.

Сейчас популярность в целом ряде стран набирает Концепция снижения вреда, суть которой как раз и заключается в том, чтобы предложить людям с зависимостью альтернативу, или снизить вред от различных производных прогресса, которые являются благом, но несут с собой риски. Например, главный редактор российского отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев отмечает, что и хорошо знакомые нам автомобильные ремни безопасности - это пример применения Концепции снижения вреда.

"Их тоже внедрили в автомобильной промышленности с большим трудом, а это концепция снижения вреда в чистом виде: не надо полностью запрещать автомобиль, который в некоторых случаях может привести к смерти. Ввели ремни безопасности, потом подушки безопасности – это все примеры из той же концепции. Суть в том, что нельзя изменить поведение человека сразу на безопасное, лучше перевести его модель поведения в такую форму, при которой он будет получать значительно меньше вреда. Курильщик в своей привычке ищет никотин, он не ищет канцероген. Он, наоборот, старается думать о своем здоровье, но уже не может отказаться от никотина, так как имеет зависимость. И то, что мы можем сделать, что уже делают в некоторых развитых странах – дать ему альтернативу, которая будет содержать никотин, но не будет содержать канцерогенов", - говорит российский эксперт.

В Кыргызстане о Концепции снижении вреда лишь недавно заговорили, а в некоторых странах она уже принесла ощутимые плоды.

Как отмечает врач-кардиолог российского клинического госпиталя Лапино Теа Копилиани: "Пациентов, перенёсших инфаркт и другие сердечно-сосудистые патологии, к нам в центр поступает бесчисленное количество. Естественно, каждый второй из них курит. Каждый раз приходится проводить лекции о вреде курения, а некоторые пациенты, узнав о том, что перенесли инфаркт, практически сразу бросают курить, но это, конечно же, зависит от силы воли пациента. К сожалению, чаще всего это происходит уже когда человек столкнулся с серьезными проблемами. Заранее о своем здоровье большинство пациентов не думает. Есть такая категория людей, которая не может просто бросить. В таких случаях у них не столько физическая зависимость, сколько психологическая, то есть курение происходит в виде ритуала. В таких случаях альтернативные продукты могут внести вклад в сокращение риска заболевания дыхательной системы, хронической обструктивной болезни лёгких, рака лёгких, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания пищеварительного тракта, рака гортани, рака пищевода".