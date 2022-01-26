ГКНБ опроверг причастность к задержанию Болота Темирова

Государственный комитет национальной безопасности прокомментировал высказывание о причастности ведомства к появлению материалов частного характера в интернет пространстве.

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что ведомство проводит комплекс мероприятий по обеспечению национальной безопасности строго в рамках Конституции и своих полномочий.

"Сотрудники ведомства прилагают все усилия, для сохранения стабильности и целостности нашего общества, а также по обеспечению прав и свобод граждан. Отмечаем, что к задержанию журналиста Болота Темирова, акына Болота Назарова и распространению видеосъемки частного характера, о котором активно говорится в обществе, ГКНБ КР не имеет никакого отношения. Удивляет тот факт, что отдельные заинтересованные лица бросаются "громкими выражениями и эпитетами" в адрес ведомства, обвиняя его и не приводя при этом никаких аргументов и тем более доказательств, тем самым пытаясь противопоставить общественность против органов безопасности", - говорится в сообщении.

ГКНБ призывает общественность не поддаваться эмоциям, различным провокациям и в случае появления каких-либо вопросов, обратиться в ведомство согласно установленному порядку, не вводя в заблуждение общественность Кыргызстана своими высказываниями и ложными обвинениями.

В ГКНБ надеются, что общественность республики проявит бдительность и не даст собой манипулировать.