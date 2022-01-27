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Обращение Садыра Жапарова по случаю Дня освобождения Ленинграда от блокады

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- Анастасия Карелина
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Президент Кыргызской Республики направил обращение в честь Дня полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады.

Мы приводим полный текст обращения главы государства:

"Дорогие соотечественники-блокадники!

Уважаемые кыргызстанцы!

Сегодня вместе со всей нашей страной мы низко склоняем головы перед памятью мужественных защитников Ленинграда, павших при освобождении города-героя от фашистской блокады. И хотя с той поры прошло 79 лет, это событие навсегда сохранится в наших сердцах.

Более двух лет Ленинград находился в кольце вражеской осады, стойко перенося все тяготы и лишения суровых условий войны, голода и холода.

Сама история ярко свидетельствует и дает оценку тому, что свыше четырех с половиной тысяч наших соотечественников пали смертью храбрых при освобождении города-героя от фашистской блокады, проявляя при этом беспримерную отвагу и мужество.

Вместе с единым в то время советским народом кыргызстанцы тоже всячески поддерживали жителей Ленинграда, эшелонами отправляя им продовольствие и теплую одежду.

В то же время тот факт, что вывезенные из блокадного города более трех тысяч детей нашли себе в Кыргызстане новый дом, большую дружную семью и родственников, выбрав себе достойную дорогу в жизни, стал еще одним красноречивым свидетельством вековечной душевной щедрости и великодушия нашего народа. Ленинградские малолетние блокадники, выросшие в Кыргызстане, впоследствии своим добросовестным трудом внесли достойный вклад в развитие своей второй Отчизны, по сей день посильно способствуя воспитанию молодежи в духе преданности и верного служения родной земле.

Мужество наших воинов, участвовавших в освобождении Ленинграда от вражеской осады и положивших за это свою жизнь, тогдашний подвиг наших соотечественников и оказавшихся в блокаде жителей города стал, прежде всего, высочайшим примером беззаветного патриотизма, несокрушимой отваги, героизма и интернационального единства и сплоченности советских людей.

Низко склоняю голову перед ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и воздаю дань памяти тех, кто сражался и пал смертью храбрых, освобождая великий город-герой от фашистской блокады!".


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URL: https://www.vb.kg/413066
Теги:
ВОВ, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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