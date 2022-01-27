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ЦИК не получал заявление Шаирбека Ташиева о сдаче мандата

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- Дарья Таирова
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Шаирбек Ташиев все еще не сдал депутатский мандат. В ЦИК еще не получали от него никаких официальных заявлений. Об этом сообщили vb.kg в информационном отделе Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Вчера на своей странице в Facebook лидер парламентской фракции "Ата Журт Кыргызстан" Бакыт Торобаев сообщил, что к нему поступило обращение от Шаирбека Ташиева о принятии решения о сдаче мандата депутата Жогорку Кенеша.

"Кроме того, поступают обращения от избирателей со всей республики. Данный вопрос рассматривается на заседании фракции", - написал Бакыт Торобаев.

Напомним, о том, что Шаирбек Ташиев сдаст депутатский мандат, заявил его брат - глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на своей пресс-конференции.


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URL: https://www.vb.kg/413070
Теги:
Камчыбек Ташиев, ЦИК, Жогорку Кенеш
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