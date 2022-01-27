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Moderna начала испытания COVID-вакцины от "Омикрона"

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- Алина Мамаева
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Американская биотехнологическая компания Moderna начала клинические испытания бустерной дозы вакцины, предназначенной для борьбы со штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в компании, несмотря на то, что третья доза ее обычной вакцины гарнатирует высокий уровень защиты от коронавируса, защита ослабевает через полгода после прививки.

Вакцину будут испытывать на 300 совершеннолетних добровольцах.

Напомним, президент компании Moderna Стивен Хоге заявил, что вакцина от штамма коронавируса "Омикрон" может быть готова уже в марте 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/413077
Теги:
вакцина, коронавирус, COVID-19, COVID, вакцинация, мировые новости, новости планеты
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