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В Нарынской области будет проведен массовый скрининг детей на туберкулез

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- Назгуль Абдыразакова
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По инициативе полномочного представительства президента в Нарынской области будет проведен массовый скрининг детей на туберкулез. Об этом сообщает национальный центр фтизиатрии на своей странице в фейсбуке.

По ее данным, эта инициатива явилась следствием налаженной проектом USAID "Поддержка пациентов с туберкулезом" координации между заинтересованными сторонами, вовлеченными в борьбу с туберкулезом в области. В первую очередь обследование пройдут дети, которые контактировали с люди с туберкулезом, дети из социально уязвимых семей и дети мигрантов.

"Медики и местные органы власти Нарынской области объединят усилия для того, чтобы выявить новые случаи туберкулеза среди детей и как можно раньше начать лечение. Первое совещание, посвященное проведению массового скрининга детей, прошло в декабре в здании областного центра по борьбе с туберкулезом. На нем присутствовали заместитель полномочного представителя президента в Нарынской области Элмира Садыкова, вицэ-мэр г. Нарын, заместители районных акимов, заместитель руководителя областного ЦОВП, руководители районных ЦОВП, а также представители проекта USAID "Поддержка пациентов с туберкулезом".

Эльмира Садыкова, заместитель полномочного представителя президента в Нарынской области: "Здоровые дети – это наше здоровое будущее. Наша задача – помочь медикам в выявлении туберкулеза в нашей области. Для того мы должны объединить свои усилия и охватить скринингом как можно больше детей. Со стороны полпредства хочу заверить, что мы не оставим это не пол пути. Вся дальнейшая работа будет у нас на контроле".

Нуржамал Мамытова, директор Нарынского областного центра по борьбе с туберкулезом: "Если взять статистику, то кажется, что мы победили туберкулез. Количество пациентов уменьшилось. На самом деле это не так. К нам поступают люди с запущенными формами туберкулеза. Это говорит о том, что они были среди населения и успели инфицировать других людей. Надо выявлять этих контактных. Здесь должна помочь уже местная власть. Не у всех есть возможность приехать для того, чтобы пройти обследование. Я думаю, если местная власть будет помогать, выявление туберкулеза улучшится", - говорится в сообщении центра.


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URL: https://www.vb.kg/413078
Теги:
дети, Нарынская область, туберкулез
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