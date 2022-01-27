Задержана троица, участвовавшая в разбойном нападении

В Чуйской области задержаны три человека, подозреваемые в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

10 января в ОВД Сокулукского района поступило сообщение о факте разбойного нападения. На место выехала следственно-оперативная группа ОВД района. Оперативники выяснили, что в дом, находящийся в одном из сел, поздно вечером ворвались неизвестные в масках. Деревянной палкой они избили 33-летнего Е.Н. и его 50-летнюю мать М.С. Завладев 1 миллионом 200 тысячами сомов, нападавшие скрылись.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Сокулукского района по признакам преступления предусмотренного статьей 207 ("Разбой") УК КР. Было начато досудебное производство, назначены необходимые экспертизы.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении вышеуказанного факта задержали 26-летнего Ш.А. и 44-летних Х.Р. и Ю.И. Во время обыска дома у одного из подозреваемых были обнаружены денежные средства в размере 551 тысячи сомов, у другого – 85 тысяч сомов. Следствие продолжается.