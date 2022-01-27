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СМИ возмущает, что Акбокон Таштанбеков так и не попросил прощения у народа

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- Назгуль Абдыразакова
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Депутат Акбокон Таштанбеков, который обвиняется в разжигании межрегиональной и межнациональной розни, ранее пришел в парламент и как ни в чем не бывало принес присягу, а затем принял свой мандат. При этом, он мог бы извиниться за тот межнациональный инцидент. Об этом пишет одно из отечественных изданий.

"Видео с его участием возмутила общественность, в котором он материт мужчину и подвергает его межрегиональной и межнациональной сегрегации, за что его и посадили в СИЗО ГКНБ. Не мог бы он хотя бы извиниться перед людьми, признать свою ошибку", - задается вопросом СМИ.

Напомним, 4 декабря, ГКНБ возбудил уголовное дело в его отношении по статье 330 ("Возбуждение межнациональной и межрегиональной вражды") Уголовного кодекса КР. По данным спецслужбы, в ходе предвыборного периода в социальных сетях было опубликовано "провокационное видео" с участием кандидата, где он "явно совершает действия, направленные на возбуждение межнациональной и межрегиональной розни".


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URL: https://www.vb.kg/413092
Теги:
Жогорку Кенеш, Депутат, Арест
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