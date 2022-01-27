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Отделения Нацгоспиталя отремонтировали на сумму более 14 миллионов сомов

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- Анастасия Карелина
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Ряд отделений Национального госпиталя отремонтированы в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Завершены работы в отделениях трансфузиологии, челюстно-лицевой хирургии, урологии, сосудистой хирургии, проктологии, терапевтическом корпусе, а также ремонт пищеблока. При необходимости в случае вспышки коронавирусной инфекции они могут быть перепрофилированы в отделения для приема и лечения больных с COVID-19.

Внутри помещений заменены окна, двери, канализационные и водопроводные трубы, батареи, а также электрические сети. В отделениях оборудованы новые санузлы.

Общая сумма ремонта составляет 14 миллионов 57 тысяч 847 сомов.

"Благодаря данному проекту у нас появилась возможность улучшить условия функционирования отделений больницы, а также качество обслуживания пациентов. Созданы комфортные условия для персонала. В особенности в отделении трансфузиологии, где ремонт не проводился более пятидесяти лет. Приоритетные задачи отделения - безопасность донорства, заготовленной крови и ее компонентов. Оно работает круглосуточно, обеспечивая в экстренном и плановом порядке пациентов, находящихся на стационарном лечении в Национальном госпитале", - отметил главный врач Национального госпиталя Токтобай Маанаев.

Экстренный проект по COVID-19 реализуется при финансовой поддержке Всемирного банка. В его рамках Минздрав отобрал для проведения ремонтных работ 11 организаций. Аналогичные ремонтные работы уже завершены в инфекционных отделениях Лейлекского, Кочкорского, Узгенского, Токмокcкого и Таш-Кумырского Центров общеврачебной практики, Ошской межобластной объединенной клинической больнице, Национальном центре охраны материнства и детства. Средства были выделены через Фонд ОМС при ПКР. Общая сумма затрат на проведение текущих ремонтных работ во всех организациях здравоохранения составила 78 миллионов сомов.


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URL: https://www.vb.kg/413095
Теги:
Всемирный банк, Минздрав, ремонт, COVID-19
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