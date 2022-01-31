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В Бишкеке мужчина избил жену на улице, но она не стала писать заявление

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке мужчина избил свою жену на глазах у прохожих. Видео происшествия опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, что сначала мужчина отгоняет прохожих, а потом пинает женщину, лежащую на земле.

В УВД Ленинского района сообщили, что 30 января примерно в 23.00 в милицию поступил вызов о том, что на пересечении улиц Ахунбаева и Чапаева. На место выехала следственно-оперативная группа.

"Выяснилось, что в этот день примерно в 17.30 супруги были в гостях, где между ними произошла словесная перепалка. Женщина вышла на улицу, муж последовал за ней и стал применять к ней физическую силу. Факт был зарегистрирован в журнале учета информации. Супруга отказалась писать заявление в милицию и указала, что никаких претензий не имеет", - сообщили в УВД.


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URL: https://www.vb.kg/413098
Теги:
избиение, семейное насилие, Бишкек
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