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В Бишкеке жителям жилмассивов выдан уже 1081 техпаспорт

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- Анастасия Карелина
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По данным ГУ "Кадастр" на 26 января жителям жилых массивов столицы выдан 1081 технический паспорт. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В жилмассиве "Жер-Ынтымагы" было принято 1070 заявлений. В 10 случаях дан отказ. Изготовлено - 1012 технических паспортов.

Также в явочном порядке по жилым массивам "Ала-Тоо", "Дордой", "Арча-Бешик", "Керамическая", "Токольдош", "Ак-Ордо", "2-е Черепки", "Кара-Жыгач", "Тынчтык", "Учкун" с 13 декабря 2021 года было принято 1556 заявлений.

С 11 января 2022 года начаты работы в жилмассиве "Дордой-2". Его жители подали 419 заявлений.

С 17 января работа также начата в жилмассиве "Ак-Тилек". Принято 186 заявлений. Еще 260 заявлений было принято от жителей "Ак-Босого".

Напомним, что мобильные группы по выдаче техпаспортов начали работу 7 декабря. Они проводят обследование, а затем изготавливают технический паспорт на земельные участки с самовольным домостроением.

Горожане могут и напрямую обратиться в Госрегистр и оставить заявку на изготовление технического паспорта.

Изготовление технического паспорта не дает право на узаконение, в нем лишь собрана техническая информация о недвижимости. Данный документ – это один из первых этапов решения проблем по вопросу узаконения земельных участков.

Горожан просят доверять только официальным источникам информации. Если кто-то стал свидетелем незаконных действий, он может позвонить в дежурную часть ГУВД Бишкека по номерам: 0(312)437-175, 0(312)437-168.

С перечнем документов, которые необходимы для оформления техпаспорта, можно ознакомиться по ссылке: https://www.meria.kg/ru/post/23317.


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URL: https://www.vb.kg/413099
Теги:
Госрегистр, мэрия, Бишкек, жилмассив
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