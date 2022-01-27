"Ата-Журт Кыргызстан" приняла решение по вопросу сдачи мандата Ташиевым

Фракция "Ата Журт Кыргызстан" обратилась к спикеру парламента Таланту Мамытову с призывом расследовать вопрос сдачи мандата Шайырбеком Ташиевым, сообщает пресс-служба парламента.

Отмечено, что депутат Шаирбек Ташиев обратился во фракцию "Ата-Журт Кыргызстан", членом которой он является, с просьбой рассмотреть вопрос о сдаче им депутатского мандата.

В связи с этим накануне, 26 января, на заседании фракции "Ата-Журт Кыргызстан" было обсуждено поступившее обращение.

"Учитывая количество приходящих со всей республики обращений от граждан, несогласных с решением Шаирбека Ташиева, и тот факт, что на выборах по Жалал-Абадскому одномандатному округу №14 его кандидатуру поддержали более 21 тысячи избирателей, фракция направила письмо торага ЖК для тщательного расследования всех обстоятельств, сопутствовавших принятию подобного решения", - говорится в сообщении.

Лидер партии "Ата-Журт-Кыргызстан" Бакыт Торобаев попросил Таланта Мамытова в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 11 и со статьей 12 Закона "О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" принять меры для обеспечения всестороннего и справедливого расследования по вопросу сдачи Ш.Ташиевым депутатского мандата.