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В Караколе задержан парень, промышлявший кражей мобильников

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- Анастасия Карелина
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Оперативниками ОУР ОВД Каракола по подозрению в совершении ряда краж мобильных телефонов задержан 21-летний житель поселка Пристань-Пржевальск. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Задержанный К.М. в ноябре прошлого года, проникнув в мастерскую по ремонту мобильных телефонов в Караколе, украл шесть мобильников. После задержания, сотрудники милиции провели обыск по месту проживания подозреваемого, где было изъято более 20 мобильных телефонов различных марок. Сотрудники милиции не исключают, что обнаруженные мобильные телефоны относятся к краденым вещам. В связи с этим граждан, пострадавших от краж, просят обратиться в следственную службу или ОУР ОВД Каракола.

Уже возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Кража") УК КР. Ведется следствие. Задержанный водворен в ИВС ОВД Каракола.


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URL: https://www.vb.kg/413106
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, Каракол, кража, Мобильник, УВД
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