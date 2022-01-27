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Выявлены факты коррупции в одном из филиалов ГП "Кыргызтеплоэнерго"

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- Анастасия Карелина
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты коррупции со стороны должностных лиц одного из филиалов ГП "Кыргызтеплоэнерго" в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что при проведении реконструкции одной из котельных была завышена смета ремонтных работ, увеличена норма расхода топочного мазута и другие нарушения. Комиссионно-аудиторская проверка устойчивые незаконные схемы по выводу бюджетных средств в теневой оборот подтвердила. Государству нанесен ущерб на сумму 32,9 миллиона сомов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела, установление должностных лиц, причастных к выявленным коррупционным схемам, а также каналов вывода бюджетных средств.


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URL: https://www.vb.kg/413107
Теги:
ГКНБ, коррупция, энергетика
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