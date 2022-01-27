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Турецкая аэрокосмическая компания готовит партию ударных дронов для РК

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- Наталья Крайнова
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Турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) в ближайшие месяцы поставит партию современных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Anka в Казахстан. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Гендиректор TUSAŞ Темель Котиль в беседе с "Анадолу" сообщил, что партия БПЛА Anka уже поставлена в Тунис и на очереди Казахстан.

По его словам, переговоры по ударным дронам ведутся и с рядом других стран.

"Турция на сегодняшний день не зависит от зарубежных технологий в вопросе разработки БПЛА. Двигатель для Anka также производится в нашей стране. Спрос на беспилотники велик", - отметил Котиль.

Гендиректор оборонной компании сообщил, что совершенствование БПЛА Anka не прекращается, а преимуществами серийного производства дронов могут воспользоваться и дружественные страны.


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URL: https://www.vb.kg/413108
Теги:
Казахстан, Турция, дрон, военное сотрудничество
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