Турецкая аэрокосмическая компания готовит партию ударных дронов для РК

Турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) в ближайшие месяцы поставит партию современных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Anka в Казахстан. Об этом сообщает агентство "Анадолу".
Гендиректор TUSAŞ Темель Котиль в беседе с "Анадолу" сообщил, что партия БПЛА Anka уже поставлена в Тунис и на очереди Казахстан.
По его словам, переговоры по ударным дронам ведутся и с рядом других стран.
"Турция на сегодняшний день не зависит от зарубежных технологий в вопросе разработки БПЛА. Двигатель для Anka также производится в нашей стране. Спрос на беспилотники велик", - отметил Котиль.
Гендиректор оборонной компании сообщил, что совершенствование БПЛА Anka не прекращается, а преимуществами серийного производства дронов могут воспользоваться и дружественные страны.