Памятные вещи группы The Beatles продадут с аукциона

Сын музыканта Джона Леннона Джулиан выставил на цифровой NFT-аукцион памятные вещи группы The Beatles. Об этом сообщает издание Bloomberg.

На торги выставлены одежду, которую носил Джон Леннон, рукописные заметки Пола Маккартни, гитары, которые Джон Леннон подарил сыну Джулиану, афганское пальто Джона Леннона со съемок фильма "Волшебная тайна" и черный плащ, который он носил в фильме "Помогите!". А также ноты к песне Hey Jude, которую написал Пол Маккартни.

"Благодаря этой коллекции NFT я могу предоставить эксклюзивный доступ к особым предметам, которыми я дорожу, и по-новому продолжить наследие моего отца", - отметил Джулиан Леннон.

Аукцион состоится 7 февраля, однако торги и регистрация уже начались. Часть денег передадут в фонд Джона Леннона "Белое перо".