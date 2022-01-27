Мэрия просит горожан не беспокоиться по поводу горящих днем уличных фонарей

Столичный муниципалитет просит граждан не беспокоиться насчет горящих днем уличных фонарей. По сообщению муниципального предприятия "Бишкексвет", во всех четырех районах Бишкека в настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы сетей наружного освещения. По этой причине в дневное время освещение на некоторых улицах включают днем.

Ремонт ведется в Свердловском районе на отрезках улиц:

- Жибек-Жолу;

- Курманжан-Датки (до Салиева);

- Кумушалиева (между улицами Салиевой и Кольбаева);

- Кантемировской (между улицами Саратовской и Салиевой);

- Пархоменко (между улицами Фрунзе и Салиевой);

- Веселой (между улицами Саратовская и Салиевой).

В Первомайском районе:

- на Дэн Сяопина (от Месароша до Патриса Лумумбы). Там проведут монтаж линий электропередач;

- в жилмассиве "Ак-Босого" установят светодиодные светильники;

- на Абдумомунова, Абдрахманова, на отрезке проспекта Чуй и Тоголока Молдо планируют ремонт линий электропередач.

В Ленинском районе:

- на Маликова (между улицами Алыбаева и Гагарина);

- на отрезке улиц Кулатова, Чортекова (на запад), Ахунбаева;

- на Манаса (между проспектом Чуй и Киевской);

- Токтогула (между проспектом Манаса и улицей Турусбекова);

- улицах Фучика и Рыскулова;

- на Асаналиева (между улицами Льва Толстого и Алтымышева);

- на Алыкулова выше Мурманской;

- по улицам Орто-Сай, Садырбаева на восток;

- в жилмассиве "Ак-Ордо" (улица Чолпон).

В Октябрьском районе отремонтируют светильники по улице Токомбаева (между Жукеева-Пудовкина и Сухэ Батора, по Ахунбаева и Достоевского, Сары-Озон, Байтик Баатыра (от Масалиева до Ахунбаева).

Дорогие горожане! Если вы видите, что уличное освещение работает в светлое время суток, значит ведутся профилактические работы. Сеть электропитания уличного освещения не предусматривает подачи или снятия напряжения на определенном участке. Именно поэтому свет горит одновременно на нескольких улицах, пока энергетики "Бишкексвет" меняют перегоревшие лампы и выполняют ревизию контактных соединений. Уличные фонари включаются не более чем на 15 минут.