В Ташкенте задержали 30 участников террористической организации

В Ташкенте задержали 30 предполагаемых членов террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Об этом сегодня, 27 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) Узбекистана.

Как уточнили в ведомстве, задержанные приехали в столицу на заработки из Андижанской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей.

"В ходе доследственных мероприятий установлено, что они планировали выехать в Сирию и вступить там в ряды боевиков", - добавили в СГБ.

Организация "Катиба Таухид валь-Джихад" 26 сентября 2016 года решением Верховного суда Узбекистана признана террористической, ее деятельность запрещена на территории страны.