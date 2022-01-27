Погода
$ 84.80 - 84.94
€ 95.55 - 97.02

В Ташкенте задержали 30 участников террористической организации

218  0
- Дарья Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ташкенте задержали 30 предполагаемых членов террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Об этом сегодня, 27 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) Узбекистана.

Как уточнили в ведомстве, задержанные приехали в столицу на заработки из Андижанской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей.

"В ходе доследственных мероприятий установлено, что они планировали выехать в Сирию и вступить там в ряды боевиков", - добавили в СГБ.

Организация "Катиба Таухид валь-Джихад" 26 сентября 2016 года решением Верховного суда Узбекистана признана террористической, ее деятельность запрещена на территории страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413112
Теги:
Узбекистан, терроризм
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  