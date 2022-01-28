Для Руслана и Наташи началом счастья стал детский дом "Нурмээйса"

Для Руслана и Наташи Васильевых местом встречи и началом счастья стал детский дом "Нурмээйса" в Орловке, в котором они выросли. Только он пораньше, а она позже: ему 27, ей - 18. На днях состоялась их свадьба: с посаженными отцом и матерью, с фатой, белым платьем и вальсом - все как полагается.В том, что они понимают друг друга с полуслова, - сомнений нет. В самом начале их жизни судьба плеснула им немало бед и потерь. У Руслана рано погибли родители, а детей в их семье было пять, и понятно, что усыновить–удочерить всю пятерочку никто не решился. Но однажды Руслан - он старший из детей - набедокурил, и в наказание его отправили в другой детский дом - в "Нурмээйса", и, как оказалось, на счастье. Мальчику понравилась "движуха" в этом семейном детдоме. Молодая директор Гульнара, ее муж, дети, в их доме всегда что–то затевалось–строилось - баня для детей, пекарня, детский сад. То сын Гульнары молодежный проект проведет, то дочь ставит очередную танцевальную программу, все брейкуют от мала до велика! И за это не ругают, а хвалят! Муж Гульнары - Алмаз - по сути своей оказался не просто "настоящим мужским плечом", а еще товарищем и отцом для мальчишек и девчонок. Пригрелся в этой домашней суете мальчик Руслан. И со временем все четверо его братьев и сестер Васильевых перебрались в "Нурмээйса". Не все было гладко иногда, но на то она и жизнь, на то и семья, чтобы проходить через все испытания вместе.

Руслан закончил школу, училище и отправился на заработки в Москву, но, проработав там 5 лет, вернулся в Орловку и... влюбился в девочку из своего же родного дома–семьи "Нурмээйса".

Тихая, нежная девчонка, которая возилась с малышами, не умела ругаться и стала его судьбой. Наташа из социальных сирот, отец давно умер, а мама так и не смогла взять себя в руки, сколько бы ни работали с ней психологи, соцработники.

- Все будет хорошо, у нас большая, счастливая, веселая семья, - говорят молодожены.

Пока они привыкают говорить за двоих, быть единым целым, директор детского дома не перестает переживать за своих родных выпускников.

- Мы не выпускаем из виду своих воспитанников, и нет такого, чтобы ребенок окончил 9 классов, и о нем забыли, для нас они всегда наши. Они и сами постоянно приезжают пообщаться. С малышами повозиться, свои секреты рассказать, просто посидеть на знакомых скамеечках во дворе. И мы этим гордимся. Должно же быть у каждого человека место, где ему хорошо, где его родная земля, - рассказывает Гульнара Кирибаева.

Руслану помогли найти работу, нашелся спонсор, который согласился оплатить обучение Наташи на курсах мастеров маникюра. Нашли для проживания пока комнату, теперь вот собирают, кто чем богат у друзей и знакомых, чашки, ложки, сковородки... Понятно, что со временем молодые обживутся–обрастут бытовыми атрибутами. Но вот смогут ли они когда–нибудь заработать на собственное жилье - вопрос!

Существует закон, по которому "детдомовским" сиротам квартиры сваливаются на головы, как только им исполняется 18 лет. И за ними бегают соцработники, сотрудники мэрии: мол, забери ключи, иди живи. Но это всего лишь миф. Даже если и положено круглым сиротам жилье, то в большинстве случаев они до седых волос доживают, а государство свои обязательства не выполняет. Сколько взрослых сирот без жилья мыкаются, после развала СССР никто не дал им ни одного квадратного метра жилья.

Пришлось "пробивать крышу" для выпускников общественникам, НПО, самим выпускникам детдомов, спонсорам. И социальное общежитие, и "молодежные дома" придумали. Но это для адаптации к взрослой жизни, а потом? Проходила информация, что кому–то удалось получить земельный участок, и поговаривали о строительстве целой двухэтажки для бывших детдомовцев. Но пока добиться положенного не под силу даже опытным взрослым.