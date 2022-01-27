Жителя Душанбе посадили на 10 суток за грубое отношение к жене

30-летний житель столицы Таджикистана получил к 10 суток ареста за оскорбление чести и достоинства, а также постоянные придирки к своей супруге. Об этом сегодня, 26 января, сообщает ИА "Азия плюс" со ссылкой на городское управление милиции.

Как информирует агентство, сигнал поступил от соседей, которые заявили, что указанный гражданин часто избивает свою супругу.

Следствие установило, что подозреваемый регулярно ругался с женой. Последний инцидент произошел вечером 23 января. Во время очередной ссоры мужчина, осыпая супругу оскорблениями, на глазах многочисленных очевидцев вытащил ее за волосы во двор.

Дебошира задержали и привлекли к ответственности по статье "Мелкое хулиганство". Суд приговорил его к 10 суткам ареста.