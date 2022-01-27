Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 95.55 - 97.02

Жителя Душанбе посадили на 10 суток за грубое отношение к жене

183  0
- Дарья Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

30-летний житель столицы Таджикистана получил к 10 суток ареста за оскорбление чести и достоинства, а также постоянные придирки к своей супруге. Об этом сегодня, 26 января, сообщает ИА "Азия плюс" со ссылкой на городское управление милиции.

Как информирует агентство, сигнал поступил от соседей, которые заявили, что указанный гражданин часто избивает свою супругу.

Следствие установило, что подозреваемый регулярно ругался с женой. Последний инцидент произошел вечером 23 января. Во время очередной ссоры мужчина, осыпая супругу оскорблениями, на глазах многочисленных очевидцев вытащил ее за волосы во двор.

Дебошира задержали и привлекли к ответственности по статье "Мелкое хулиганство". Суд приговорил его к 10 суткам ареста.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413117
Теги:
семейное насилие, Таджикистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  