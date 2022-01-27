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Осталось собрать 14 миллионов сомов, чтобы Аруузат получила укол Золгенсма

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- Айжан Мамбеталиева
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Аруузат Ташматова может стать первой кыргызстанкой, получившей укол Золгенсма. До закрытия сбора осталось собрать 14 миллионов сомов, рассказала ее мама Жылдыз Ташматова.

С ноября 2020 года, все кыргызстанцы следят за судьбой Аруузат, у которой диагностировали редкое заболевание - спинально-мышечная атрофия. Тогда, американская клиника выставила счет в 2 миллиона 382 тысяч 200 долларов.

В настоящее время, шансы получить жизненно важный препарат для Аруузат увеличились.

- На странице сбора в Инстаграм, мы уже сообщали хорошую новость, что Золгенсма стал дешевле в России, - говорит мама девочки. - На данный момент его стоимость составляет 121 миллионов рублей, в сомах это около 140 миллионов. Благодаря неравнодушным людям, нам удалось собрать более 125 миллионов сомов.

Надежда у семьи как и прежде на неравнодушных людей. Родители подсчитали, что если 70 000 человек отправят по 200 сом, то сбор будет завершен.

"Мы благодарны всем, кто помогал в сборе средств все это время, сейчас также просим всех неравнодушных людей помочь нам спасти дочь, - заключила Ташматова.

Вся информация о сборе и подтверждающие документы в Инстаграм-аккаунте @save_aruuzat

Реквизиты:

MBank 996707724416

Элсом 0700210213/ 0707724416

ОПТИМА БАНК - 4169 5853 4524 5996 Ташматова Жылдыз

Demir bank 4215 8901 1686 3694

Внешний номер счета: 1180000121948004 Владелец счета: БАКАЙ ТАШМАТОВИЧ ТАШМАТОВ

KICB Элкарт 9417018596205724

Kaspi Bank:

Номер карты: 4400 4301 3449 4514 . Либо по номеру телефона +77022860058 (Танкиева Алтынай Манасовна)

Сбербанк: 4817 7602 7875 4589

+7 (916) 552 31 25

Ташматова Жылдыз Талапбековна

Gofundme.com/savearuuzat

PayPal Suita-jan@mail.ru

Счёт для Турции Ziraat Bankasi

5276 8203 6564 1205 Huseyin Ziya

IBAN TR72 0001 0000 6796 6870 7150 01


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URL: https://www.vb.kg/413119
Теги:
благотворительность, дети
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