Осталось собрать 14 миллионов сомов, чтобы Аруузат получила укол Золгенсма

Аруузат Ташматова может стать первой кыргызстанкой, получившей укол Золгенсма. До закрытия сбора осталось собрать 14 миллионов сомов, рассказала ее мама Жылдыз Ташматова.
С ноября 2020 года, все кыргызстанцы следят за судьбой Аруузат, у которой диагностировали редкое заболевание - спинально-мышечная атрофия. Тогда, американская клиника выставила счет в 2 миллиона 382 тысяч 200 долларов.
В настоящее время, шансы получить жизненно важный препарат для Аруузат увеличились.
- На странице сбора в Инстаграм, мы уже сообщали хорошую новость, что Золгенсма стал дешевле в России, - говорит мама девочки. - На данный момент его стоимость составляет 121 миллионов рублей, в сомах это около 140 миллионов. Благодаря неравнодушным людям, нам удалось собрать более 125 миллионов сомов.
Надежда у семьи как и прежде на неравнодушных людей. Родители подсчитали, что если 70 000 человек отправят по 200 сом, то сбор будет завершен.
"Мы благодарны всем, кто помогал в сборе средств все это время, сейчас также просим всех неравнодушных людей помочь нам спасти дочь, - заключила Ташматова.
Вся информация о сборе и подтверждающие документы в Инстаграм-аккаунте @save_aruuzat
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