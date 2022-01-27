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В Бишкеке прошел митинг-реквием, посвященный Дню освобождения Ленинграда

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- Анастасия Карелина
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В парке Победы имени Даира Асанова сегодня прошел митинг-реквием, посвященный 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отдать дань памяти погибшим пришли блокадники Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны, простые горожане, госсекретарь Сүйүнбек Касмамбетов, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, министр обороны Бактыбек Бекболотов, советник-посланник посольства России в Кыргызстане Вадим Гусев и заместитель председателя Кыргызского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов.

Открыл мероприятие глава Октябрьской районной администрации Мирлан Эшкожоев. А затем к собравшимся обратился мэр столицы.

"Сегодня на учете в органах социального развития столицы состоит всего десять блокадников Ленинграда. Свидетелей то страшной трагедии остается все меньше… Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах. От всей души желаю вам крепкого здоровья, внимания со стороны близких, взаимопонимания, мирного неба над головой и долгих лет жизни!", - cказал Айбек Джунушалиев.

Под звуки метронома все присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Все желающие смогли возложили цветы к памятнику блокадникам.

Справка "ВБ":

Из городского бюджета в целях оказания адресной социальной помощи блокадникам выделяется единовременная материальная помощь, выплачивается ежеквартальная стипендия в размере трех тысяч сомов. Проезд в городском общественном транспорте для них бесплатный. А за счет средств Республиканского бюджета выплачивается также денежная компенсация взамен льгот в размере семи тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/413121
Теги:
ВОВ, митинг, Бишкек, мэрия
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