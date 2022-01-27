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Ликвидирован канал перевозки и сбыта наркотиков из южного региона в Бишкек

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- Анастасия Карелина
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Сотрудники оперативно-разыскного управления СБНОН МВД провели спецоперацию по ликвидации канала перевозки и сбыта наркотиков каннабисной группы из южного региона республики в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Спецоперация была успешно проведена в рамках уголовного дела возбужденного по статье 283 часть 2 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта") УК КР.

Оперативными сотрудниками СБНОН и СС Токтогульского РОВД Жалал-Абадской области 27 января в половине первого часа ночи в городе Токтогул около АЗС "Партнер нефть" на трассе Ош-Бишкек был задержан ранее судимый за разбой Р.А. 1997 года рождения. При личном досмотре у него обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором лежали завернутые в несколько других пакетов два полиэтиленовых свертка, обмотанных скотчем. Внутри находилось порошкообразное темно-зеленое вещество растительного происхождения со специфическим запахом конопли. По признакам оно было похоже на наркотическое вещество - афганский чарс.

Изъята также черная барсетка, в которой находился еще один сверток, обмотанный скотчем. В нем находилось 30 брикетов с темно-зеленым веществом растительного происхождения со специфическим запахом конопли - гашиш. Общий вес изъятого вещества составил 2 килограмма 788 граммов. Задержанный водворен в ИВС.


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URL: https://www.vb.kg/413124
Теги:
Джалал-Абадская область, наркотики, Токтогульский район, наркотрафик, МВД
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