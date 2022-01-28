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Российские эксперты прокомментировали новый опасный вид коронавируса из ЮАР

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- Бакыт Стамов
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Специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора ознакомлены с данными об обнаружении в ЮАР нового коронавируса NeoCov. Сейчас речи о возможном активном распространении этого вируса среди людей не идет, заявили журналистам в четверг в центре.

"Специалисты научного центра "Вектор" знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov. В настоящий момент речь не идет о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции", - говорится в сообщении.

В "Векторе" отметили, что обозначенные китайскими учеными риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.

Ранее китайские ученые обнаружили в ЮАР новую разновидность коронавируса - NeoCov - среди летучих мышей. Отмечалось, что это близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS и может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2.

Источник: ТАСС


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