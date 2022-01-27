Садыр Жапаров принимает участие в онлайн-саммите "Индия - Центральная Азия"

Президент Кыргызской Республики принимает участие в первом саммите "Индия - Центральная Азия". Международное событие проходит в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Приводим текст приветственного обращения главы Кыргызстана:

"Уважаемый господин премьер-министр Нарендра Моди,

Уважаемые главы государств,

Позвольте искренне приветствовать всех вас и выразить признательность уважаемому премьер-министру Индии господину Моди за инициативу и приглашение на первый саммит в рамках Диалога "Индия - Центральная Азия".

Вчера Индия отметила 73-летие Дня Республики. В этой связи от имени народа Кыргызской Республики и себя лично позвольте сердечно поздравить индийский народ и вас, уважаемый господин премьер-министр, с Днем Республики! Желаю здоровья, благоденствия и дальнейших успехов на пути построения процветающего государства!

Уважаемые коллеги!

В текущем году государства Центральной Азии и Индия отмечают 30-летний юбилей установления двусторонних дипломатических отношений. За эти годы благодаря взаимным усилиям наши страны выстроили дружественные отношения, установили стратегическое партнерство и развивают сотрудничество в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах и в области безопасности. Кыргызская Республика поддерживает инициативу индийской стороны провести Диалог "Индия - Центральная Азия" на уровне глав государств в юбилейный год, который, как я считаю, внесет вклад в дальнейшее развитие взаимного и плодотворного регионального сотрудничества. Наш диалог является уникальной возможностью для откровенного обмена мнениями по состоянию и перспективам межрегионального взаимодействия.

Между Кыргызской Республикой и Индией существует глубокое политическое взаимопонимание, которое позволяет развивать плодотворное сотрудничество, основанное на традиционной дружбе и взаимном доверии. Благодаря совместным усилиям нами выстроены взаимовыгодные, стратегические партнерские отношения, развивающиеся по всем интересующим направлениям, в том числе в торгово-экономической, военно-оборонной, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

В заключении хочу выразить сожаление, что в связи с распространением очередной "волны" пандемии коронавирусной инфекции, наш первый саммит приходится проводить в онлайн-режиме. Надеюсь, что на следующий саммит мы соберемся в очном формате".