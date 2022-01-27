MegaCom – первая в КР компания, предложившая бизнесу программную ККМ-онлайн

Услуги программных ККМ-онлайн MegaKassa, оказываемые государственным мобильным оператором MegaCom, запущены в феврале 2021 года и могут быть использованы клиентами на мобильных телефонах, планшетах, персональных компьютерах и ноутбуках.

Функционал MegaKassa постоянно улучшается и совершенствуется для удобства пользователей. Например, ККМ-онлайн от MegaCom может гибко интегрироваться с учетными бухгалтерскими системами, такими как "1С – Бухгалтерия", "R-Keeper", "Frontol" и другими. Клиенты, использующие учетные бухгалтерские системы собственной разработки, также могут гибко интегрироваться с MegaKassa в короткие сроки.

Фискальный кассовый чек может быть распечатан на принтере или отправлен в электронном виде на мессенджеры WhatsApp, Telegram и электронную почту покупателя, что экономит затраты предпринимателей.

MegaKassa может использоваться в магазинах, ведущих торговлю как продовольственными, так и другими группами товаров, а также при оказании услуг.

Напомним, что при использовании онлайн-ККМ MegaKassa предприниматели получают возможность воспользоваться следующими преимуществами:

доступность: нет необходимости в покупке дорогостоящего аппаратного ККМ; экономия времени: регистрация и запуск MegaKassa производится в Центрах обслуживания MegaCom моментально, без посещения Государственной налоговой службы КР; удобство: больше не нужно беспокоиться о ежедневном ведении кассовой книги, поскольку все данные будут автоматически сохраняться в MegaKassa; контроль: все кассовые операции можно отследить в личном кабинете сервиса; офлайн-режим: предприниматели смогут вести торговлю даже при отсутствии интернет-соединения.

Узнать подробности по подключению онлайн-ККМ MegaKassa вы можете по номеру телефона: +996(999)766667, либо обратившись за консультацией и в целях заключения договора на подключение и обслуживание программных контрольно-кассовых машин в Центры продаж и обслуживания MegaCom.

Со списком необходимых для подключения услуги документов и адресами Центров для регистрации MegaKassa можно ознакомиться на официальном сайте компании MegaCom.