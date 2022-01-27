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На кыргызско-таджикском участке госграницы напряженная обстановка

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- Айжан Мамбеталиева
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что сегодня, 27 января, по состоянию на 18 часов 30 минут обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряженная.

В период с 17 часов 30 минут до 18 часов пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен-Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района.

В целях недопущения эскалации конфликта на место выехали начальник управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области полковник Кыялбек Толонбаев и начальник Баткенского пограничного отряда полковник Рустам Миршакиров.

Пограничные подразделения, дислоцированные на данном участке границы в Баткенской области, переведены на усиленный режим несения службы.

ПС ГКНБ КР отслеживает обстановку и принимает меры по ее деэскалации.


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URL: https://www.vb.kg/413131
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, Таджикистан, Кыргызстан
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