СМИ РТ: На границе раненые есть, но точное количество неизвестно

В настоящее время в селе Сомониён города Исфара на таджикско-кыргызской границе идёт перестрелка между пограничниками двух стран, сообщили "Азия-Плюс" жители села Сомониён. По словам источников, женщин и детей из села эвакуировали в безопасное место.

"В настоящий момент перестрелка продолжается. Сначала кыргызские военные начали стрелять, а в ответ таджикские военные открыли огонь, и началась перестрелка. Раненые есть, но точное количество неизвестно", - сообщил "Азия-Плюс" житель села на условиях анонимности.

Источник отметил, что в данный момент на месте происшествия находятся мэр Исфары Баховаддин Баходурзода, который проводит переговоры с кыргызской стороной.

"Конфликт возник из-за того, что кыргызские граждане закидали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории села Сомониён. В данный момент дорога Исфара - Ош перекрыта", - сообщил источник.

Попытки "Азия-Плюс" связаться с пресс-секретарем мэрии Исфары Зубайдулло Шомадовым не увенчались успехом.