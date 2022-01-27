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СМИ РТ: На границе раненые есть, но точное количество неизвестно

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- Бакыт Стамов
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В настоящее время в селе Сомониён города Исфара на таджикско-кыргызской границе идёт перестрелка между пограничниками двух стран, сообщили "Азия-Плюс" жители села Сомониён. По словам источников, женщин и детей из села эвакуировали в безопасное место.

"В настоящий момент перестрелка продолжается. Сначала кыргызские военные начали стрелять, а в ответ таджикские военные открыли огонь, и началась перестрелка. Раненые есть, но точное количество неизвестно", - сообщил "Азия-Плюс" житель села на условиях анонимности.

Источник отметил, что в данный момент на месте происшествия находятся мэр Исфары Баховаддин Баходурзода, который проводит переговоры с кыргызской стороной.

"Конфликт возник из-за того, что кыргызские граждане закидали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории села Сомониён. В данный момент дорога Исфара - Ош перекрыта", - сообщил источник.

Попытки "Азия-Плюс" связаться с пресс-секретарем мэрии Исфары Зубайдулло Шомадовым не увенчались успехом.


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URL: https://www.vb.kg/413133
Теги:
граница, перестрелка, Таджикистан, Кыргызстан
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