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Причиной конфликта на границе стала клятва Саймумина Ятимова?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сегодня, 27 января 2022 года, таджикская сторона в очередной раз спровоцировала на границе вооруженный конфликт с применением гранатометов и минометов. Основные перестрелки между подразделениями Пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана, напомним, сегодня шли в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо.

Как стало известно, на этот раз причиной нового витка вооруженного конфликта стало самовольное решение руководства Исфаринского РО ГКНБ РТ, администрации Исфары и джамоата Чорку улучшить обходное транспортное сообщение на местном уровне для своих граждан. Истинной же причиной стала идея фикс председателя ГКНБ РТ Саймумина Ятимова создать дорогу до анклава Ворух и соединить таджикский островок с Исфарой. По крайней мере, такую клятву он дал в свое время президенту РТ Эмомали Рахмону ради сохранения своей должности.

Давно замечено, что вооруженные конфликты при инициации властей Таджикистана проходят в сугубо спорных участках. При этом, нужно особо отметить, что таджикская сторона всегда заблаговременно и основательно готовится к провокациям. Алгоритм и принцип действий таджикской стороны, по сути, всегда одинаков: сначала перекрывают дорогу, затем обвиняют соседей в том, что их автомашины были закиданы камнями, а после открывают огонь. А перед началом своих акций начинают эвакуировать своих граждан с сел, что лишний раз свидетельствует о тщательной подготовке к провокациям. И сегодняшний инцидент не стал исключением, так, по данным СМИ, на участке Сомониен и других местностях джамоата Чорку Исфаринского района граждане, а это старики, женщины и дети были заблаговременно эвакуированы еще вчера.

К слову, сегодняшние перестрелки стали продолжением недавних конфликтов на границе. Только несколько дней назад в темное время суток таджикские военные строители на спорном участке самовольно залили фундамент, возведя бетонные тумбы и опоры. Заметив это, пограничники и граждане КР попытались воспрепятствовать данному грубейшему нарушению, но напоролись на сопротивление. Вновь собралась толпа людей и стройка была остановлена на время. Местные власти РТ поняв, что и на этот раз им не удалось реализовать свою незаконные акции, перекрыли водные каналы и попыталась навредить соседям в местности Торт-Кочо, тем самым вызвав еще большее недовольство у граждан Кыргызстана.

Сегодня же военные строители Исфаринского ПОГО в гражданской форме вновь завезли арматуру для дорожного покрытия моста, незаконно возводимого в южной оконечности таджикского участка Сомониен, что говорит о том, что власти Таджикистана настроены решительно в буквальном смысле отвоевать спорные участки на границе.


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URL: https://www.vb.kg/413134
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Эмомали Рахмон
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