Директор Погранслужбы КР: Именно таджикская сторона не прекращает огонь

В 22:18 часов по бишкекскому времени состоялся второй телефонный разговор между первым заместителем председателя ГКНБ - директором Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим ПВ ГКНБ Республики Таджикистан генерал-полковником Раджабали Рахмонали. Речь вновь шла о прекращении огня. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы.

По данным пресс-службы, директор ПС ГКНБ КР генерал-майор Уларбек Шаршеев заявил, что именно таджикская сторона не прекращает огонь, более того, продолжает стягивать к границе тяжелую военную технику и личный состав.

"По состоянию на 23:00 таджикские военнослужащие продолжают периодически обстреливать позиции кыргызских военнослужащих.

Перестрелки продолжаются в местностях Эки-Таш, Кум-Базар, Чыр-Добо.

Таджикские военнослужащие обстреляли из миномета место дислокации военнослужащих Внутренних войск Кыргызской Республики, также в местности Кочо-Бою в результате обстрела таджикскими военнослужащими сгорел дом гражданина Кыргызстана".