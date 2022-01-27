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Директор Погранслужбы КР: Именно таджикская сторона не прекращает огонь

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- Бакыт Басарбек
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В 22:18 часов по бишкекскому времени состоялся второй телефонный разговор между первым заместителем председателя ГКНБ - директором Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим ПВ ГКНБ Республики Таджикистан генерал-полковником Раджабали Рахмонали. Речь вновь шла о прекращении огня. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы.

По данным пресс-службы, директор ПС ГКНБ КР генерал-майор Уларбек Шаршеев заявил, что именно таджикская сторона не прекращает огонь, более того, продолжает стягивать к границе тяжелую военную технику и личный состав.

"По состоянию на 23:00 таджикские военнослужащие продолжают периодически обстреливать позиции кыргызских военнослужащих.

Перестрелки продолжаются в местностях Эки-Таш, Кум-Базар, Чыр-Добо.

Таджикские военнослужащие обстреляли из миномета место дислокации военнослужащих Внутренних войск Кыргызской Республики, также в местности Кочо-Бою в результате обстрела таджикскими военнослужащими сгорел дом гражданина Кыргызстана".


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URL: https://www.vb.kg/413135
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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