Камчыбек Ташиев организовал на границе межведомственный штаб

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев по приезде в Баткенскую область заявил журналистам, что в связи с напряженной ситуацией на границе создан межведомственный штаб, куда вошли представители всех структур страны.

"Садыр Нургожоевич держит ситуацию под своим личным контролем. Сегодня же пройдет встреча с таджикской стороной, на которой будет решен ряд вопросов.

Убитых среди военных и гражданского населения нет, только 11 военнослужащих получили ранения. Все они сейчас проходят лечение в больницах", - сказал он.