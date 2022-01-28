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Камчыбек Ташиев организовал на границе межведомственный штаб

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- Бакыт Басарбек
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Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев по приезде в Баткенскую область заявил журналистам, что в связи с напряженной ситуацией на границе создан межведомственный штаб, куда вошли представители всех структур страны.

"Садыр Нургожоевич держит ситуацию под своим личным контролем. Сегодня же пройдет встреча с таджикской стороной, на которой будет решен ряд вопросов.

Убитых среди военных и гражданского населения нет, только 11 военнослужащих получили ранения. Все они сейчас проходят лечение в больницах", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/413150
Теги:
Баткенская область, Камчыбек Ташиев, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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