В Минюсте представлен новый замминистра Зарылбек уулу Алмазбек

Министр юстиции Аяз Баетов представил коллективу Министерства юстиции замминистра, который будет курировать силовой блок, и директора института нормотворчества и верховенства права. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 26 января 2022 года распоряжением кабмина назначен новый заместитель министра юстиции КР - им стал Зарылбек уулу Алмазбек.

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Зарылбек уулу Алмазбек, 1975 года рождения.

Образование высшее юридическое.

Ранее он работал в органах национальной безопасности КР, департаменте консульской службы Министерства иностранных дел КР, советником министра юстиции, возглавлял Чуй-Бишкекское управление юстиции, а затем руководил департаментом пробации при Министерстве юстиции.