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Буревестник народных волнений в Таджикистане вполне стал ощутим

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В 2022 году сезон вооруженного конфликта на границе с КР таджикские спецслужбы начали рановато, в зимние морозы, видимо, заботливо торопятся к какому-то грандиозному событию. Сценарий скоротечно и бурно прошедший в Казахстане крайне удобно подходит по всем параметрам для реализации на территории Таджикистана. В данной стране с ноября прошлого года сохраняется неспокойная ситуация в Горно-Бадахшанской автономной области, витают сепаратные идеи в Согдийской области, добрые солдаты движения "Талибан" требуют вернуть технику, прекратить поддерживать панджшерских таджиков, а смертоносные террористические группировки примеряют для своего исламского халифата различные участки в Хатлонской области Таджикистана. Думается: тогда для чего же Душанбе конфликтует с КР? Какая закралась идея в голове бессменного и авторитарного руководителя, вцепившегося когтями во власть?

27 января в год Водяного тигра обыденно основные забойщики конфликта на спорных участках с КР пограничники ГКНБ РТ и их вечные хвосты, дружинники из народного ополчения т.н. "коммандос в чапанах", и ветераны гражданской войны в Таджикистане, практически безработные, приступили к развязыванию локальной войны. Из орудий для преграды автотрассы, благо есть удачно высыпанные рядом с дорогой булыжники и припрятанный в махалле грузовичок "Портер" с щебнем. В привычном порядке и темпе таджикские военные, перегородив дорогу, приступают к нагнетанию ситуации с единственной целью провоцирования стрельбы на границе. Долго ли может продолжаться такая методика? Или отсутствуют другие идеи урегулирования проблем с соседями в падишахской ставке. Нынче таджикские идеологи пошли не те, на лицо открытый кризис кадров. Тихо изживая свой век, они продолжают наносить вред отношениям соседних стран и его жителей, углубляя пропасть. Для накала и драматизации ситуации на границе Худжанд всегда сообщал лживую и однобокую информацию в Душанбе, обвиняя жителей кыргызских сел в провокации.

Действительно, в морозный вечер января в таджикском обиходе называемые "псами-войны", товарищи в гражданской одежде из Исфары, дружно с пограничниками перекрыли одну из важных транспортных артерий на спорном участке Торт-Кочо. Нужно знать, что таджикские силовики своим ветеранам-перебежчикам, прыгавшим в прошлом то за "юрчиков" и "вовчиков", уверенно верят, надеясь на их кровавый и братоубийственный опыт в войнах в 90-х против своих же генеалогических родственников из таджикских глубинок Хатлона и Куляба. Безработная и бедная молодежь на них смотрит как на идолов, считая их примером для подражания. Между тем этим свойством восприятия живого пушечного мяса, т.н. защитников границы и земли рахмоновской, умело и грамотно пользуются инструменты удержания власти Рахмона в лице руководителей ГКНБ (С.Ятимов), МВД (Р.Рахимзода) и МО (Ш.Мирзо) Таджикистана. По сути, указанным государственным чиновникам, живущим в зоне комфорта душанбинских элитных квартир и шикарных резиденций, "до лампочки" проблемы простых таджикских граждан на границе. Им ничего не стоит бросить своих солдат и граждан в пекло войны ради своих корыстных интересов и выполнения воли стареющего президента-самодура. В ранге популярных полевых командиров прошлого можно отметить звезду и гуру приграничных конфликтов с 2019 года с Кыргызстаном Мухаммадшоха Искандарова, живущего в мире под прозвищем Шох. Предательски бросив свою идею борьбы за исламский строй в 90-х годах в Таджикистане и жестоко расправившись со своими однополчанами, Шох с 2018 года начал давать военно-тактические и духовные наставления солдатам в Исфаре, Ворухе и Чорку. Хотя стоить напомнить, что данное пузатое чудо успешно воевало в 90-х против самого Рахмона, демонстративно резав головы его солдатам из "Народного фронта".

В пике назревающего политического кризиса по передаче власти в Таджикистане силовые структуры гоняются за ветряными мельницами, как Дон Кихоты. Вместо пропаганды мира и согласия таджикский военно-силовой бомонд в угоду бровастому Рахмону-калоше (народное прозвище) популяризовало одиозные личности 90-х годов, уговорили своего дангаринского комманданте дать в руки граждан автоматы для настроя против соседей и использовать их при приграничных конфликтах. При этом таджикская армия уже не совсем боеспособна. До сих пор Министерство обороны Таджикистана без разбора активно клянчит военную помощь у всех стран мира, собирая мусор и отходы для армии. К тому же в стране повальная безработица, безденежье, тяжелое социальное положение, а властям чернь нужно отвлекать от проблем, иначе народная температура поднимется и взорвется, как в Казахстане. Нужно создавать войнушки и действовать, отвлекая людей от реальных проблем.

В самом же конфликте, прошедшем в январе, удивила синхронность действий масс-медиа служб Таджикистана, которые одновременно с обвинительным характером в адрес военных Кыргызстана довольно быстро, практически после первого выстрела с таджикской стороны, выпустили срочные новостные сообщения через ИА "Азия Плюс" и российский филиал "Спутник ТЖ" в Душанбе. Такая же активность появилась в "Телеграмм" и "Ютуб"-каналах, "Фейсбуке", видимо, с расчетом, что все будут думать о виновности Бишкека в конфликте. Таковы сегодня реалии проводимой политики Таджикистана по решению спорных участков на границе. При этом алгоритм действий один и тот же: закрывают дорогу, обвиняют в нападении, каких-либо требований не выдвигают. После накала страстей и обратной реакции таджики выставляют свои требования по захвату земель, тем самым продолжая "ползучую экспансию".

Также нужно подчеркнуть, что таджикская сторона всегда заблаговременно и основательно готовится к провокации вооруженных конфликтов для решения своих целей, лишний раз подтверждая, что понятие о терпимости и дипломатии, по всей видимости, у таджикских чиновников отсутствует.

Вместо ста рублей, таджикам лучше было бы иметь сто друзей. Добрые граждане Таджикистана, может, и понимают ценность дружбы и согласия, но нынешний политический состав руководства с каждым годом все больше ухудшает свое положение, протягивая вместо руки прощения и мира дуло заряженного автомата. Жизнь не вечна, с 5 октября 2022 года будет дан семилетний старт началу политической агонии Эмомали Рахмона. Буревестник плохого конца в Таджикистане вполне физически стал ощутим. Конфликт с соседями, мятежные регионы Таджикистана, кровожадные зятьки дряхлеющего Рахмона просто съедят его пасынка Рустама в ожидаемой через несколько лет борьбе за пост главы государства. Страна мигрантов может с легкостью погрузиться в пучину народных волнений, уставших от реального гнета клептократического режима таджикских чиновников и семейно-кланового управления в Таджикистане.


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URL: https://www.vb.kg/413154
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Эмомали Рахмон
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