В РУз мужчина выбрал в качестве спарринг-партнера для борьбы осла

Пользователей в соцсетях возмутило видео с мужчиной, который выбрал в качестве спарринг-партнера для борьбы осла, сообщают СМИ.

На днях в соцсетях распространилось видео, где мужчина спортивной комплекции, очевидно занимающийся борьбой, выбрал себе в качестве груши ни в чем не повинное животное и отрабатывает на нем приемы.

Многих пользователей возмутила эта жестокость, они писали, что мужчина мог бы выбрать себе не такого бесправного и безмолвного партнера. Еще часть отметила, что этот случай под контроль должны взять правоохранительные органы и оштрафовать его за жестокое обращение с животным.