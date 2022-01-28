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В РУз мужчина выбрал в качестве спарринг-партнера для борьбы осла

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Пользователей в соцсетях возмутило видео с мужчиной, который выбрал в качестве спарринг-партнера для борьбы осла, сообщают СМИ.

На днях в соцсетях распространилось видео, где мужчина спортивной комплекции, очевидно занимающийся борьбой, выбрал себе в качестве груши ни в чем не повинное животное и отрабатывает на нем приемы.

Многих пользователей возмутила эта жестокость, они писали, что мужчина мог бы выбрать себе не такого бесправного и безмолвного партнера. Еще часть отметила, что этот случай под контроль должны взять правоохранительные органы и оштрафовать его за жестокое обращение с животным.


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URL: https://www.vb.kg/413156
Теги:
борьба, Узбекистан, животные
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