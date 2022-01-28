Конфликт на границе: СМИ РТ сообщают об убитом водителе скорой помощи

Сегодня, 28 января, стало известно об ещё одном погибшем гражданине Таджикистана во время конфликта на таджикско-кыргызской границе. Об этом сообщает издание asiaplustj.info.

Пресс-центр таджикских погранвойск сообщает сегодня о двух убитых и 10 раненых, из которых 6 военнослужащих и 4 из числа гражданского населения, в результате вооружённого конфликта между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана 27 января.

"Погибший являлся водителем скорой помощи центральной больницы Исфары – Абдулатиф Шарифов, он погиб при спасении гражданского населения села Ходжаи Аъло от взрыва миномёта кыргызской стороны", - передает пресс-центр таджикских погранвойск.

Также погиб Туйчиев Обидджон, 1986 года рождения, житель сельского джамоата Ходжаи Аъло: он скончался в результате взрыва миномётного снаряда, выпущенного кыргызскими военнослужащими в его двор.

Отмечается, что 28 января в 01.00 на территории сельского джамоата Сурх города Исфары состоялась встреча рабочей группы компетентных органов Таджикистана и Кыргызстана.