Исследование: низкая явка на выборы в ЖК - результат неверия в их честность

Общественный фонд "Общее дело" провел уникальное исследование, призванное определить уровень доверия кыргызстанцев к прошедшим парламентским выборам.

В рамках данного социологического исследования, фонд собрал мнения граждан КР о том, как они относятся к прошедшим 28 ноября 2021 года выборам депутатов Жогорку Кенеша и насколько они доверяют тем или иным избирательным процессам.

В опросе приняли участие 1 тысяча 202 человека старше 18 лет по всей стране. Исследование проводилось с 13 по 24 декабря 2021 года.

Для подсчета индекса доверия к выборам фонд использовал шкалу от -1 до +1. Чем ближе индекс к -1, тем ниже доверие. Следовательно, чем ближе индекс к +1, тем выше доверие.

Данные опроса отвечают на два важных вопроса:

по какой причине явка на парламентских выборах 28 ноября 2021 года оказалась низкой? как избиратели оценивают различные аспекты избирательного процесса и свое доверие к избирательной системе?

Для замера индекса доверия населения к избирательным процессам фонд разработал 18 критериев, основанных на стандартах БДИПЧ ОБСЕ по проведению честных, прозрачных и свободных выборов.

Каждому респонденту было предложено оценить их индивидуально по следующей шкале:

абсолютно доверяю (1 балл) скорее доверяю (0,5 баллов) скорее не доверяю (-0,5 баллов) абсолютно не доверяю (-1 балл)

По результатам исследования, общий индекс доверия населения к избирательной системе составил 0,44 балла. Это означает, что доверие кыргызстанцев к избирательной системе находится на среднем уровне.

В целом респонденты более склонны к доверию избирательной системе, чем недоверию. Однако стоит отметить, что ни одному из критериев население не может полностью доверять.

Наибольшее доверие наблюдалось по критериям, касающимся отсутствия запугивания, давления на избирателей, наблюдателей и агитаторов.

Наибольшее недоверие выражено к доходам и расходам избирательных фондов кандидатов с индексом (-0,14).

Согласно данным ЦИК, в списки избирателей было включено около 3,6 миллиона избирателей, имеющих право голоса. Результаты опроса показали относительно низкий уровень доверия среди респондентов, которые имели право проголосовать на выборах (- 0,26 балла). Стоит обратить внимание, что среди граждан Баткенской области уровень доверия практически близок к нулю (0,06 балла), это означает, что население не может определиться, стоит доверять данному избирательному процессу или нет. Индекс доверия со стороны граждан Таласской области также значительно низок, составил 0,18 балла.

Как объяснили респонденты низкую явку на парламентских выборах

Большинство посчитали, что она может быть связана с недоверием населения к честности выборов (39,8 процента опрошенных), а также верой в отсутствие достойных кандидатов (7,6 процента опрошенных). При этом 31,6 процента опрошенных затруднились ответить или не знали, как ответить.

Отражают ли результаты голосования волеизъявление избирателей

По данным опроса, респонденты из Бишкека и Чуйской области выражают относительно низкое доверие к данному избирательному процессу. Абсолютное доверие выразили граждане Ошской области.

Наиболее недоверчивыми оказалась молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. Респонденты старшего поколения от 60 лет и старше,выразили высокое доверие.

Недостаточность прозрачности доходов и расходов избирательных фондов кандидатов наблюдается на значительно низком уровне доверия среди опрошенных граждан (-0,14 баллов). В особенности недоверие наблюдается среди жителей Бишкека (-0,47).

Согласно исследованию, явного запугивания и давления на избирателей (0,71), кандидатов (0,70), агитаторов (0,69) и наблюдателей (0,72) на протяжении всей избирательной кампании не наблюдалось. В связи с этим опрошенные респонденты выразили свое высокое доверие к данным избирательным аспектам.

Сравнивая результаты исследования по всем регионам, можно отметить, что среди опрошенных граждан, проживающих в Бишкеке, заметно низкие баллы уровня доверия к выборам по сравнению с результатами в остальных регионах. Наиболее высокие баллы зафиксированы среди респондентов Ошской области.

День голосования прошел мирно и спокойно. По ответам респондентов, тайна голосования во время выборов в основном соблюдалась.

В целом по стране день голосования прошел прозрачно и без фальсификаций. Наиболее высокий уровень доверия наблюдается среди респондентов Ошской и Джалал-Абадской области. Однако респонденты из Бишкека меньше всего доверяют, что день голосования прошел прозрачно и без фальсификаций.

Целью индекса доверия к выборам является оценка результатов после каждых выборов, чтобы увидеть снижение или повышение общественного доверия к избирательным процессам от выборов к выборам.