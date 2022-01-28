Президент КР: Ситуация на границе полностью под моим контролем

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сделал обращение к кыргызстанцам в связи с последними событиями на кыргызско-таджикской границе на своей странице в Facebook.

"Уважаемые Кыргызстанцы!

Ситуация на границе, начиная с первых минут, полностью под моим контролем. Даст Бог, мы решим все путем переговоров, мирно. Не беспокойтесь. Не верьте ложной информации, распространяемой с целью нагнетания обстановки отдельными СМИ и политиками, которые преследуют интересы других стран", - говорится в публикации.