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Президент КР: Ситуация на границе полностью под моим контролем

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сделал обращение к кыргызстанцам в связи с последними событиями на кыргызско-таджикской границе на своей странице в Facebook.

"Уважаемые Кыргызстанцы!

Ситуация на границе, начиная с первых минут, полностью под моим контролем. Даст Бог, мы решим все путем переговоров, мирно. Не беспокойтесь. Не верьте ложной информации, распространяемой с целью нагнетания обстановки отдельными СМИ и политиками, которые преследуют интересы других стран", - говорится в публикации.


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URL: https://www.vb.kg/413165
Теги:
президент, приграничные конфликты, Таджикистан, Садыр Жапаров
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