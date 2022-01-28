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2 тысячи 858 постановлений правительства КР утратили свою силу

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- Назгуль Абдыразакова
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В соответствии с указом президента КР министерствами и ведомствами проводится инвентаризация законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По ее данным, ведомство провело работу по анализу постановлений правительства КР с 1991 по 2021 годы.

"Так, было выявлено, что за указанный выше период принято постановлений правительства 21 624, из них действующие 14 937 постановлений. Указанные акты были инвентаризированы на предмет актуальности и необходимости их дальнейшего применения. По итогам такой инвентаризации было выявлено 3960 постановлений правительства, потерявших свою актуальность, рассчитанных на ограниченный срок и однократное применение, выполнивших свои цели и задачи. Указанный перечень был внесен в рабочем порядке в администрацию президента КР и по итогам рассмотрения данного перечня, на заседании кабмина было принято постановление о признании утратившими силу 2858 постановлений правительства", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/413170
Теги:
Министерство юстиции, правительство, Кыргызстан
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