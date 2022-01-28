Подружка Микки Мауса впервые за сто лет сняла культовое красное платье

Минни Маус впервые за сто лет сменила свой наряд. Британский модельер Стелла Маккартни (дочь музыканта Пола Маккартни) облачила ее в синий брючный костюм. Об этом пишет New York Post.

Хвостатая подружка Микки Мауса надела брюки. Преображение знаменитого диснееевского мультипликационного героя посвящено 30-летию парижского Диснейленда. Юбилей будут праздновать в 2022 году.

Персонаж по имени Минни Маус был создан Уолтом Диснеем в 1928 году. Полное имя мультипликационной мышки – Минерва Маус. С момента своего появления на экране Минни отражала веяния молодежной культуры того времени, в частности, любовь к красному цвету. В 40-х годах прошлого века наряд Минни пересмотрели. Шляпу на ее голове заменил большой бант, небольшие бантики появились также на обуви. На протяжении сороковых и пятидесятых годов вид Минни оставался консервативным. В повседневной жизни мышка носила красный сарафан и красный бант в белый горошек, и желтые туфли. Надевала Минни и купальники. Чаще всего на ней можно было видеть красный раздельный купальник с юбочкой и красным бантом в белый горошек.

И вот теперь пришло время кардинальных перемен. Впервые за почти сто лет по воле Стеллы Маккартни Минни Маус сменит платье на брючную двойку синего цвета. Такого же цвета будет и бантик на голове Минни.

К слову, 22 января 2018 года Минни Маус удостоилась собственной звезды на голливудской "Аллее славы" с формулировкой "За свои роли в мультфильмах, и за выдающееся влияние на моду с дебютного появления на экранах, в честь 90-й годовщины".