Погода
$ 84.80 - 84.94
€ 95.55 - 97.02

Подружка Микки Мауса впервые за сто лет сняла культовое красное платье

169  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Минни Маус впервые за сто лет сменила свой наряд. Британский модельер Стелла Маккартни (дочь музыканта Пола Маккартни) облачила ее в синий брючный костюм. Об этом пишет New York Post.

Хвостатая подружка Микки Мауса надела брюки. Преображение знаменитого диснееевского мультипликационного героя посвящено 30-летию парижского Диснейленда. Юбилей будут праздновать в 2022 году.

Персонаж по имени Минни Маус был создан Уолтом Диснеем в 1928 году. Полное имя мультипликационной мышки – Минерва Маус. С момента своего появления на экране Минни отражала веяния молодежной культуры того времени, в частности, любовь к красному цвету. В 40-х годах прошлого века наряд Минни пересмотрели. Шляпу на ее голове заменил большой бант, небольшие бантики появились также на обуви. На протяжении сороковых и пятидесятых годов вид Минни оставался консервативным. В повседневной жизни мышка носила красный сарафан и красный бант в белый горошек, и желтые туфли. Надевала Минни и купальники. Чаще всего на ней можно было видеть красный раздельный купальник с юбочкой и красным бантом в белый горошек.

И вот теперь пришло время кардинальных перемен. Впервые за почти сто лет по воле Стеллы Маккартни Минни Маус сменит платье на брючную двойку синего цвета. Такого же цвета будет и бантик на голове Минни.

К слову, 22 января 2018 года Минни Маус удостоилась собственной звезды на голливудской "Аллее славы" с формулировкой "За свои роли в мультфильмах, и за выдающееся влияние на моду с дебютного появления на экранах, в честь 90-й годовщины".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413173
Теги:
Великобритания, дизайн, мультфильм, США, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  